Stichting niet vervolgd in zaak tegen Sywert van Lienden en compagnons

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal rondom de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) en Hulptroepen Alliantie BV (HA BV) geseponeerd. Het onderzoek gaat wel door naar de drie voormalige bestuurders van de stichting en de bv, Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel.

De drie bestuurders en ondernemingen die aan hen worden gelinkt, blijven verdachten in de zaak. Maar volgens het OM ontbreekt het maatschappelijk belang om SHA en HA BV verder te vervolgen. Die organisaties waren slechts "het vehikel" voor de bestuurders die worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen, zegt het OM.

De twee organisaties zijn volgens het OM "door de tegen hen ontstane verdenking al voldoende getroffen". "Bovendien heeft het nieuwe bestuur aangegeven 'schoon schip' te willen maken nadat het oude bestuur ontslagen is via een civiele procedure", aldus het OM. Van Lienden en Damme werden in juni ontslagen na een besluit van de rechter. Van Gestel stapte al eerder op.

Mondkapjesdeal van 100 miljoen

Van Lienden sloot aan het begin van de coronacrisis een deal van 100 miljoen euro met de overheid voor het leveren van mondkapjes. Hij beloofde dat kosteloos te doen, maar hij en twee zakenpartners richtten kort na het sluiten van de deal een bedrijf op waarmee ze wel degelijk winst maakten.

Volgens het OM gaat het om zo'n 30 miljoen euro. Na belastingaftrek keerde Van Lienden zichzelf 9 miljoen euro uit, zijn zakenpartners ieder 5 miljoen euro.

Vorige maand legde de FIOD opnieuw beslag op eigendommen van de drie voormalige bestuurders. In april werd al beslag gelegd voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro. Met het beslag van vorige maand is dat verhoogd tot 18 miljoen euro, zei het OM eerder.