Oppositie zeer kritisch over asielplannen kabinet

De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritiek op de plannen van het kabinet om de crisis in de asielopvang aan te pakken. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge over de voorstellen, die het kabinet twee weken geleden aankondigde. De regeringspartijen komen pas in de loop van de dag aan het woord. Volgens de plannen van het kabinet komen onder meer extra woonplekken in gemeenten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat die sneller kunnen doorstromen uit de overvolle asielzoekerscentra.

Verder wil het kabinet ook de instroom beperken: een van de maatregelen is dat statushouders hun gezin niet meer mogen laten nareizen als ze geen huis hebben. Als in een individueel geval 15 maanden zijn verstreken zonder dat een woning is gevonden, krijgen de gezinsleden alsnog een visum. Ook de 'Turkijedeal' wordt opgeschort: volgens die afspraak zou Nederland elk jaar 1000 vluchtelingen uit kampen in Turkije overnemen. Een deel van de Kamer vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan, volgens een ander deel zijn ze juist te hardvochtig. 'Plan gezinshereniging deugt niet' Verschillende sprekers leggen de schuld van de problemen bij het kabinet, dat veel te laat in actie zou zijn gekomen. PvdA-woordvoerder Piri vroeg zich af of er sprake is van bestuurlijke onkunde of het ontbreken van politieke onwil. Haar GroenLinks-collega Kröger sprak van een schandvlek voor Nederland en Partij voor de Dieren-Kamerlid Teunissen over het zakken onder een morele ondergrens. Veel Kamerleden hekelden de plannen rond de gezinshereniging. "Het deugt van geen kanten, moreel, maar ook juridisch gezien", zei Piri. Zij wees erop dat ook ambtenaren van het ministerie hun zorgen hebben uitgesproken. SP-Kamerlid Van Dijk en andere linkse leden van de oppositie willen dat het kabinet over de gezinshereniging nog advies vraagt aan de Raad van State.