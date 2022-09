Bij PSV is de nul momenteel alles behalve heilig en veilig: 'We zijn in ontwikkeling'

De nul is heilig. Het is een beroemde uitspraak in het voetbal: als ploeg wil je geen tegendoelpunten krijgen. In Eindhoven lukt dat alleen niet zo best. Zoveel is wel duidelijk in aanloop naar het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt van donderdagavond .

79 tegendoelpunten kreeg PSV de afgelopen twee seizoenen in de eredivisie te incasseren. Meer dan AZ, Feyenoord en Ajax. Al jaren is de verdediging in het Phillips Stadion een zorgenkindje.

Ook dit seizoen weer. Na vijf speelrondes heeft PSV al zeven tegendoelpunten moeten verwerken en werd geen enkele keer de nul gehouden. En dan had PSV op papier ook nog eens een makkelijk programma. Ook in de vier duels in de voorronde van de Champions League incasseerde PSV telkens minimaal één treffer.