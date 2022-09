Bolsonaro grijpt viering 200-jarig bestaan Brazilië aan om campagne te voeren

De president, die sinds 2019 aan de macht is, woonde in meerdere steden in het land militaire shows bij en sprak zijn aanhangers toe. In zijn toespraak in Rio de Janeiro noemde de president zijn tegenstander een "gangster" en vergeleek hij Lula met machtige linkse leiders in Venezuela en Nicaragua.

In oktober gaat Brazilië weer naar de stembus. President Jair Bolsonaro greep de viering van de Onafhankelijkheidsdag aan om campagne te voeren. Hij staat achter in de peilingen, die hij zelf "leugens" noemt. - NOS

De rechts-populistische Bolsonaro ligt in de peilingen ver achter op de linkse Lula, hoewel hij de laatste weken iets meer terrein lijkt goed te winnen. De president liet tijdens de viering echter weten geen waarde te hechten aan peilingen. Eerder trok Bolsonaro al de betrouwbaarheid van het Braziliaanse digitale stemsysteem in twijfel.

Tegenstanders vrezen dat de president zich niet al neerleggen bij verkiezingsverlies. Tijdens de viering van de onafhankelijkheid repte de president echter niet over mogelijke verkiezingsfraude.

Politiek gewin

In hoofdstad Brasilia, waar hij ook sprak voor duizenden aanhangers zei hij niets over de worsteling van het land om onafhankelijk te worden, maar vertelde hij vooral over de dingen die hij als president had bereikt. Hij werd hartstochtelijk toegejuicht door zijn aanhangers, die zich in de nationale kleuren groen en geel hadden gehuld.

Lula, die president was tussen 2003 en 2010 zei als reactie dat hij als president nooit de nationale feestdag had gebruikt voor politiek gewin. Ook andere presidentskandidaten waren kritisch over de manier waarop Bolsonaro zich presenteerde op de nationale onafhankelijkheidsdag. Meerdere leiders van oppositiepartijen spraken over een mogelijk gerechtelijk onderzoek naar de gang van zaken.

Kanonschoten en vliegtuigen

Na zijn toespraak in Brasilia woonde Bolsonaro nóg een militaire show bij op het strand van Copacabana. Er werden onder meer kanonschoten afgevuurd en kwamen vliegtuigen laag overgevlogen. De president hield een toespraak op de aanhanger van een vrachtwagen. Achterop hing een vlag met daarop geschreven "schone en transparante verkiezingen".

Toen Bolsonaro eind juli bekendmaakte opnieuw president te willen worden, riep hij zijn aanhangers al op om massaal te komen naar de viering van Onafhankelijkheidsdag om hem te steunen.