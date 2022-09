Overheidsfunctionaris Las Vegas verdacht van moord journalist

De politie in de Amerikaanse stad Las Vegas heeft een gekozen overheidsfunctionaris van die stad opgepakt. Hij wordt verdacht van de moord op een journalist. Die schreef artikelen over de functionaris voorafgaand aan zijn verlies in de laatste verkiezingen.

Het slachtoffer van de moord is Jeff German, een doorgewinterd politiek verslaggever voor een regionale krant. Hij deed onderzoek naar Robert Telles, die in 2018 werd verkozen om voor de Democratische Partij als overheidsfunctionaris te werken.

In die rol is Telles verantwoordelijk voor het beheer van eigendommen van mensen die sterven zonder nabestaanden. In juni verloor hij de verkiezingen voor zijn zetel. Zijn termijn loopt op 31 december af.

Beschuldigingen van vriendjespolitiek

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen schreef journalist German verschillende artikelen over klachten over Telles. Die zou vriendjespolitiek bedrijven en zijn medewerkers pesten. Ook zou hij een relatie hebben met een ondergeschikte.

Telles sprak alle aantijgingen tegen. Hij noemde de journalist een pestkop en in juni beschuldigde hij de verslaggever ervan dat die "geobsedeerd" was door hem. De beschuldigingen zouden afkomstig zijn van rancuneuze ondergeschikten.

Opvallende auto

German werd afgelopen zaterdag dood gevonden bij zijn woning. Op zijn lichaam werden meerdere steekwonden aangetroffen. Op een video was een verdachte te zien met een opvallende auto, een rode SUV met verchroomde handgrepen.

Eerder werden er foto's in de krant gepubliceerd waarop Telles een soortgelijke auto aan het wassen was op de oprit van zijn woning. Hij werd gisteren opgepakt nadat de politie zijn huis was binnengevallen.

Een leidinggevende van de krant zegt dat de redactie "zowel opgelucht als woedend" is dat Telles is aangehouden. "We zijn opgelucht dat hij vastzit en woedend dat het erop lijkt dat een collega is vermoord voor verslaggeving over een gekozen functionaris."

Dodelijk geweld tegen Amerikaanse journalisten is zeldzaam in hun thuisland. De laatste keer dat er journalisten werden gedood om hun werk was in 2018, toen een schutter het vuur opende op de redactie van een lokale krant in de staat Maryland. De dader schoot vijf personen dood nadat hij de krant eerder had beticht van smaad.