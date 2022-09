Meer treinen met minder personeel: waarom het NS-personeel staakt in cijfers

Minder hoge werkdruk en een hoger loon: het is de kern van wat de vakbonden willen in de nieuwe cao voor NS-personeel. Vandaag gaan de bonden en de NS met elkaar aan tafel. De NOS dook in de cijfers van het aantal medewerkers, reiskilometers, loonontwikkeling en meer om te achterhalen waarop de eisen zijn gebaseerd.

Aantal medewerkers Bij de NS werken bijna 19.000 mensen. Zoals te zien op onderstaande afbeelding zijn dat er 3000 minder dan tien jaar geleden. Dat komt volgens het spoorwegbedrijf vooral doordat busvervoer Qbuzz en een deel van de winkels op stations is verkocht. Voor het inzetten van treinen is het aantal mensen volgens NS juist toegenomen. Tussen 2020 en 2024 zullen er door bezuinigingen nog eens 2000 banen verdwijnen. De grootste klappen vallen volgens NS op het hoofdkantoor, een deel wordt opgelost door een groot aantal NS'ers dat de komende jaren met pensioen gaat. Volgens vakbond VVMC wordt er bij bezuinigingsrondes vaak juist eerst naar het spoorpersoneel gekeken, en is de binding die er vroeger tussen kantoor en spoorpersoneel was steeds minder aanwezig.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Los van het vertrekkend personeel, staan er ook nog zo'n 1100 vacatures open - waarvan 500 opleidingsplekken voor conducteurs en machinisten. Er zijn per rijdende trein - de organisatie en planning niet meegerekend - minimaal twee mensen nodig: een machinist en een conducteur. Of er meer nodig zijn is afhankelijk van de tijd, het type en de lengte van de trein. Door het personeelstekort rijden er tegenwoordig vaak kortere treinen en vallen zelfs treinen uit. Vanaf december gaat vanwege het personeelstekort de nieuwe dienstregeling in, die 10 procent kleiner is dan in 2019.

Afgelegde kilometers Het is een veelgehoorde klacht: meer werken, met minder personeel. Dat tweede deel wordt hierboven gedeeltelijk bevestigd, hoe zit het met het werk? Het aantal reizigerskilometers is tussen 2012 en 2019 met 2 miljard toegenomen, zie afbeelding hieronder. Reizigerskilometers zijn het aantal treinkilometers dat alles treinreizigers samen maken. Tijdens corona halveerde dit, maar dat betekent niet dat er minder treinen reden. De overheid wilde namelijk dat de dienstenregeling zoveel mogelijk intact bleef. Daarom kreeg de NS een beschikbaarheidsvergoeding, zodat het aantal treinen niet werd aangepast aan de keldering van het aantal reizigers. Dat het aantal reizigerskilometers is afgenomen, wil dus niet per se zeggen dat het werk is afgenomen.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Winst en omzet De omzet van de NS is in tien jaar meer dan 1,5 keer gestegen (zie afbeelding hieronder). Een groot deel daarvan komt door uitbreiding in het buitenland. In de coronajaren zorgde overheidssteun ervoor dat de omzet niet verminderde. Naast NOW-steun voor winkelmedewerkers op stations, ontving het spoorwegbedrijf ook miljoenen voor beschikbaarheidsvergoedingen: 93 procent van de kosten werden vergoed om treinen te laten doorrijden. Voor coronasteun moest NS dus een tegenprestatie leveren. In januari 2023 lopen deze vergoedingen af. Dat is ook een argument dat de NS inzet bij de onderhandelingen: het loopt af, terwijl het aantal reizigers niet op hetzelfde niveau is als voor corona. Daarom staat er ook een structurele kostenbesparing van 250 miljoen op de planning, die voor 2024 gerealiseerd moet zijn. De NS hoopt dit dus onder meer op te lossen met kostenbesparingen op het hoofdkantoor.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Kijk je naar het onderliggend bedrijfsresultaat (afbeelding hieronder), dan zijn grote winsten en megaverliezen te zien. Het onderliggend bedrijfsresultaat is de inkomsten (kaartjes, vervoerscontracten) min de uitgaven (treinen, personeel, investeringen). In deze cijfers zijn overigens ook de buitenlandse opbrengsten meegenomen. Winst gemaakt in het buitenland (de NS is ook actief in Duitsland en Engeland) mag de NS niet zomaar in het binnenland steken en andersom. De enige aandeelhouder van de NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Ziekteverzuim en werkdruk Het werk en de omzet van de NS zijn de afgelopen tien jaar dus toegenomen. Tegelijkertijd staan er 1100 vacatures open. De toegenomen werkdruk is dan ook een van de actiepunten van het stakende NS-personeel. Wat daar een rol in speelt is het relatief hoge ziekteverzuim. "Ook los van corona kent het verzuim bij NS een oplopende trend", valt te lezen in het jaarverslag van 2021. "De uitval als gevolg van psychosociale belasting is hoger en een ouder wordende populatie leidt tot een hoger langdurig verzuim." Vakbond VVMC wijdt de werkdruk naast het voortdurend moeten bijspringen om gaten in het rooster te dichten, ook aan het afbouwen van de ticketservicebalies op stations. De NS doet dat omdat steeds meer mensen hun kaartjes online kopen. Maar omdat reizigers soms wel informatie nodig hebben, worden daar steeds vaker machinisten en conducteurs voor aangesproken. Dat leidt volgens de vakbond tot minder pauze en rennen naar de volgende trein.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Loonontwikkeling Nog een belangrijke eis van de bonden: meer loon. In de afbeeldingen hieronder is te zien hoeveel een machinist en conducteur gemiddeld en maximaal verdienen. Boven op het vaste salaris zijn er onregelmatigheidsvergoedingen voor afwijkende diensten. Beide jaarsalarissen liggen hoger dan het modale jaarinkomen van 38.000 euro bruto. Maar, werpen de bonden tegen, er zijn weinig doorgroeimogelijkheden.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

De afbeelding hieronder toont de loonontwikkeling van NS-personeel van de afgelopen tien jaar. De cao's beslaan meerdere jaren, vandaar dat in 2014 geen loonstijging te zien in, want die is al meegerekend in 2013.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Als je de cao-stijging met de inflatie vergelijkt (afbeelding hieronder), dan valt op dat het loon en de inflatie niet altijd gelijklopen. In de periode 2012 tot 2021 was de loonontwikkeling 18,6 procent en bedroeg de inflatie 16,6 procent. Tellen we daar de recordinflatie van dit jaar bij (van januari tot en met augustus stegen de prijzen met 9 procent) dan kantelt het plaatje. Als de bonden op het meest recente NS-bod ingaan, namelijk een loonstijging van 5 procent, dan trekken de inflatie en loonontwikkeling de afgelopen tien jaar in totaal redelijk gelijk op. Mochten de prijzen in de resterende maanden van dit jaar nog meer toenemen, dan haalt de inflatie de loonontwikkeling in.