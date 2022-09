Zoektocht naar vermiste matroos in haven Moerdijk

In de haven van Moerdijk wordt vanochtend verder gezocht naar een vermiste matroos. De man verbleef op een schip dat in de zeehaven ligt en is sinds gisterenavond niet meer gezien.

De kapitein heeft de matroos naar de achterkant van het schip zien lopen, maar heeft hem daarna niet meer teug zien komen. In het water is een pet gevonden, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

Woensdagavond werden al verschillende hulpdiensten ingeschakeld. Er werd onder andere met een drone en een sonarboot naar de man gezocht. Omdat het donker werd, is de zoektocht gisterenavond gestaakt.