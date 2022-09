Veel inhaalhuwelijken: duizenden trouwerijen meer dan in coronatijd

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er meer huwelijken gesloten dan in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaven tot en met juli dit jaar ruim 40.000 mensen elkaar het ja-woord. In de twee coronajaren lag dat aantal flink lager: op 30.000 vorig jaar en 25.000 in 2020.

Het waren er nu ook meer vergeleken met 2019, het laatste jaar voor corona. Toen waren er in de eerste zeven maanden van het jaar nog geen 36.000 huwelijken.

Volgens het CBS wordt de hausse veroorzaakt door veel inhaalhuwelijken na de corona-periode. Mensen stelden hun huwelijk uit omdat er door lockdowns geen trouwfeest mocht worden geven.

Daarnaast merkt het CBS op dat er een populaire trouwdatum in de onderzochte periode viel: 22-02-2022. Van de 4000 huwelijken die in februari werden gesloten, waren er bijna 1200 op die 22ste.

Geregistreerde partnerschappen

In de eerste zeven maanden van dit jaar nam het aantal geregistreerde partnerschappen juist iets af, naar ruim 14.000. Het CBS zegt dat deze vorm van samenleven al jaren toeneemt maar in het tweede coronajaar extra populair was: van 12.500 in 2019 en 13.000 een jaar later naar 15.300 in 2021.

Volgens het CBS lijken mensen vooral uit praktische overwegingen een geregistreerd partnerschap aan te gaan: meer dan de helft van de stellen maakt in het jaar erna een belangrijke verandering door, zoals een geboorte of een verhuizing. Bij huwelijken was dit bij nog geen derde van de stellen het geval.