Omwonenden: bereikbaarheid Schiphol lijdt niet onder minder vluchten

De ingenieurs van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart komen tot een andere conclusie. Het huidige netwerk is met 330 rechtstreekse bestemmingen veel groter dan Nederland en het vestigingsklimaat nodig hebben, zeggen zij. Het ministerie van I&W heeft bijna 180 bestemmingen uit 2019 geselecteerd die zakelijk van belang zijn.

De luchtvaartsector stelt dat een dergelijke krimp funest is voor de bereikbaarheid van ons land, waardoor de economie grote schade zou oplopen. Met een kleiner netwerk zou ons land immers minder aantrekkelijk zijn voor de vestiging van grote ondernemingen.

Schiphol kan krimpen tot 250.000 vluchten per jaar zonder dat de bereikbaarheid van Nederland wordt aangetast. Dat stelt een werkgroep van omwonenden op basis van gegevens die mede afkomstig zijn van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De bewonersorganisatie WTL is opgericht in 2009 en bestaat uit omwonenden van Schiphol. De werkgroep streeft naar eigen zeggen naar "een selectieve, hoogwaardige luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan economisch noodzakelijk internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie."