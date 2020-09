Nieuwe kampen op Griekse eilanden: 'Ik hoef geen airco, ik wil een toekomst'

Het opvangkamp op Samos is vergelijkbaar met kamp Moria op Lesbos, maar dan kleiner. Er verblijven vooral mensen uit Syrië, Afghanistan en Afrikaanse landen. Het officiële gedeelte, afgezet met hoog prikkeldraad, telt 648 plekken. Daaromheen ligt het deel dat bekendstaat als 'de jungle': honderden tenten, kriskras door elkaar tussen de olijfbomen. In totaal verblijven op Samos zo'n 5000 migranten: bijna acht keer meer dan de capaciteit.

"Welcome to the European Union!" Een groepje Syrische mannen is het gewend om ironische oneliners te roepen naar journalisten. Wat moeten ze anders, dan hopen dat een journalist aan andere mensen in Europa laat weten hoelang ze hier al zitten? "Waarom, mevrouw? Waarom? Wij komen uit Aleppo, Damascus, Deir al-Zor. Hadden we daar moeten sterven dan?"

"In Syrië was het leven klote", zegt een jongen van 21 uit Damascus, "maar ik had het beter dan hier". Hij toont een plastic doosje met rijst en kip, "de maaltijd die we gisteren kregen". De vervaldatum op het pak is 2 september. "Ik sterf hier van ellende. Dan had ik net zo goed in mijn eigen land kunnen doodgaan."

Niet alleen de migranten zelf, ook de Griekse overheid wil zo snel mogelijk een einde aan overvolle tentenkampen als deze. Al maanden is de regering bezig om kwetsbare migranten, zoals gezinnen met kinderen en alleen reizende minderjarigen, over te brengen naar het vasteland of naar andere Europese landen.

De oplossing voor de overblijvers ligt 7 kilometer verderop, in de bergen van Samos. Te midden van een desolate, winderige vallei is daar de afgelopen maanden een alternatief kamp opgetrokken. Het bestaat uit honderden witte containers in verschillende groottes. Afgelopen zomer gaf de Europese Unie Griekenland 130 miljoen euro om op vijf eilanden dit soort kampen te bouwen. Dat op Samos is nu als eerste klaar.