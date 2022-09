Duizenden demonstranten eisen het vertrek van premier van Haïti

In Haïti zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor veiligheid op straat en betaalbare levensmiddelen. Betogers in de hoofdstad Port-au-Prince en andere grote steden in het land eisten het vertrek van premier Ariel Henry.

Demonstranten in de hoofdstad liepen langs wegblokkades met borden met daarop teksten als: 'Ariel vertrek!'. Ze staken autobanden in brand en er was geweervuur te horen. Ook andere steden werden lamgelegd door de protesten. De politie zette traangas in om de menigtes uiteen te drijven. Er zijn geen berichten over gewonden.

In de greep van geweld

Het aantal demonstraties is sterk toegenomen in Haïti, dat al maanden in de greep is van bendegeweld, waardoor het aantal moorden en ontvoeringen is gestegen. Als gevolg van de onrust zijn basisgoederen duurder geworden, is er een tekort aan brandstof en is de inflatie opgelopen tot 30 procent.

Na de moord op president Jovenel Moïse op 7 juli 2021 is het land in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Bendes hebben gebruikgemaakt van het machtsvacuüm dat ontstond en vechten tegen elkaar om hun territorium uit te breiden.

In een reactie op de protesten zei Henry deze week dat hij zich bewust is van de ernstige situatie waarin de Haïtianen zich bevinden. Hij kondigde maatregelen aan zoals het invoeren van sociale programma's tegen de extreme armoede en het beschikbaar stellen van voldoende brandstof.

Henry beloofde bij zijn aantreden vorig jaar al dat hij de orde zou herstellen, maar daar is niet veel van terechtgekomen. Zijn regering weigert intussen een nieuwe datum te kiezen voor algemene verkiezingen die eigenlijk voor vorig jaar al gepland stonden.