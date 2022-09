Verdachte fatale steekpartijen Canada overlijdt na arrestatie

De man die is aangehouden voor een reeks steekpartijen afgelopen weekend in de Canadese provincie Saskatchewan, is na zijn arrestatie overleden. Op een persconferentie zei een politiewoordvoerder dat de verdachte in medische nood naar het ziekenhuis is gebracht en daar is overleden. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Politiebronnen zeiden eerder tegen het Canadese Global News dat hij zelfmoord had gepleegd, maar dat is niet bevestigd.

Myles Sanderson werd sinds zondag gezocht in verband met de aanvallen op dertien verschillende locaties. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en er vielen achttien gewonden.

Zondag kreeg de politie vroeg in de ochtend een melding over een steekincident in James Smith Cree Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada waar zo'n 3400 mensen wonen. Daarna kwamen er ook meldingen van slachtoffers uit het nabijgelegen dorpje Weldon.

Sanderson werd woensdag aangehouden in de buurt van de plaats Rosthern, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de plek waar de aanvallen waren. Een bron laat aan persbureau AP weten dat zijn gestolen auto werd geramd door de politie, waarna hij zich overgaf.