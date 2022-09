Tweede verdachte dodelijke steekpartijen Canada aangehouden

De Canadese politie heeft de tweede verdachte aangehouden van een reeks steekpartijen in de provincie Saskatchewan waarbij tien mensen om het leven kwamen. Myles Sanderson werd sinds zondag gezocht in verband met de aanvallen op dertien verschillende locaties. Daarbij vielen ook achttien gewonden.

Zondag kreeg de politie vroeg in de ochtend een melding over een steekincident in James Smith Cree Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada waar zo'n 3400 mensen wonen. Daarna kwamen er ook meldingen van slachtoffers in het nabijgelegen dorpje Weldon.

Sanderson werd aangehouden in de buurt van de plaats Rosthern, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de plek waar de aanvallen waren. Een bron laat aan persbureau AP weten dat zijn auto werd geramd door de politie, waarna hij zich overgaf.

Broer dood gevonden

Myles Sanderson wordt samen met zijn oudere broer Damien verantwoordelijk gehouden voor de aanvallen. Damien Sanderson werd maandag dood gevonden in James Smith Cree Nation. Zijn lichaam had wonden die volgens de politie niet door hemzelf kunnen zijn veroorzaakt. De politie onderzoekt of zijn broer iets met zijn dood te maken heeft.

Al voor de aanvallen werd Myles Sanderson gezocht door de politie, omdat hij zich niet had gemeld bij zijn reclasseringsambtenaar. Hij heeft een lang strafblad met tientallen veroordelingen, vaak voor geweld. Dinsdag werd gemeld dat hij mogelijk gezien was in het reservaat, maar een urenlange zoektocht leverde niets op.

Deze reeks aanvallen is een van de dodelijkste in Canada van de afgelopen jaren. Over een motief is nog niets bekend. Volgens de politie lijkt het erop dat sommige slachtoffers doelbewust waren uitgekozen, waar andere slachtoffers willekeurig lijken.