Oud-D66-senator en architect Edo Spier (96) overleden

Oud-D66-senator en architect Edo Spier is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij zat tussen 1991 en 1995 in de Eerste Kamer, waar hij verantwoordelijk was voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Al sinds de oprichting van D66 was Spier volgens D66 "loyaal en betrokken" lid van de partij. Hij vervulde de rollen van penningmeester en publiciteitscoördinator, en was campagneleider bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986. Tijdens die verkiezingen was Hans van Mierlo lijsttrekker. Dat was dankzij Spier, schrijft D66 in een in memoriam op de website. "Hij praatte net zo lang in op Hans van Mierlo totdat hij terugkeerde naar de Haagse politiek."

In het begin van zijn carrière, tussen 1948 en 1956, was Spier redacteur bij Het Parool. Maar mede op advies van Gerrit Rietveld werd hij uiteindelijk architect. Spier, die een Joodse achtergrond had, was onder andere verantwoordelijk voor de verbouwing van de Amsterdamse Lekstraatsynagoge. Ook ontwierp hij de synagoge aan de Straat van Messina in Amstelveen.

Sigrid Kaag, partijleider van D66, laat op Twitter weten "verdrietig" te zijn over het overlijden van Spier. "Vanaf het begin betrokken bij de partij en tot het laatst actief gebleven. Gesprekken met Edo waren altijd inspirerend en onderhoudend. Mijn gedachten zijn bij zijn nabestaanden."