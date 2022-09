Napoli maakt gehakt van Liverpool in Ajax-poule, Lewandowski op schot voor Barça

Napoli heeft Liverpool in de eerste speelronde van de Champions League een pak slaag gegeven. In Napels werd het 4-1, waardoor Ajax - dat eerder op de avond met 4-0 won van Rangers FC - na de eerste speelronde in groep A aan de leiding gaat.

Het Liverpool van Virgil van Dijk werd in de eerste helft totaal overlopen door Napoli. Vooral verdediger Joe Gomez wist niet waar hij het zoeken moest. Piotr Zielinski, André-Frank Zambo Anguissa en Giovanni Simeone (zoon van Atlético-trainer Diego) scoorden.

Napoli begon ook furieus aan de tweede helft. Zielinski maakte vlak na rust de 4-0. Twee minuten daarna scoorde Luis Diaz voor Liverpool en ging de Napoli-storm liggen. Het bleef bij 4-1.

Andere wedstrijden

Vooraf zou Internazionale tegen Bayern München misschien wel zijn aangewezen als het mooiste affiche. De praktijk leverde geen spectaculaire wedstrijd op. Bayern, met Matthijs de Ligt in de basis, was beter en won met 2-0 dankzij een treffer van Leroy Sané en een eigen doelpunt van Danilo D'Ambrosio.

De score had hoger kunnen uitvallen, maar voormalig Ajax-keeper André Onana stond bij Inter, dat ook Denzel Dumfries in de gelederen had, meerdere keren in de weg.