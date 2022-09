Van Bronckhorst schrikt van niveauverschil met Ajax: 'Duel na 35 minuten beslist'

Giovanni van Bronckhorst kon er niet omheen na de voetballes die zijn Rangers FC had gekregen van Ajax: hij was geschrokken van het niveauverschil. "Zeker. Dat was te groot", sprak hij na de 4-0 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. "We hadden veel moeite met de positiewisselingen en de diepgang bij Ajax. Ajax weet de ruimtes goed te benutten. Daardoor was de wedstrijd na 35 minuten al beslist."

Twee weken geleden had hij met de Schotse ploeg PSV nog uit de Champions League gehouden. "Tegen PSV haalden wij een hoger niveau, zeker in de uitwedstrijd. Maar verschil is ook dat Ajax sneller druk zet, balvaardiger is en ook beweeglijker. Daarbij komt dat Ajax al jaren op Champions League-niveau meedoet, en met de betere teams mee kan. Mijn spelers zijn dit niet gewend."

"Misschien hadden we met 5-4-1 moeten beginnen, maar dat wilden we niet. In de tweede helft heb wel aanpassingen gedaan om de score niet te veel te laten oplopen."

Schreuder: 'Alleen samen kun je succesvol zijn'

Ajax-collega Alfred Schreuder, die zijn eerste wedstrijd in de Champions League als hoofdverantwoordelijke beleefde, was uiteraard zeer tevreden. "Ik denk dat we een geweldige eerste helft hebben gezien, waarin we het publiek hebben vermaakt en goede goals hebben gezien. In de tweede helft gingen ze wat gecontroleerder spelen en waren de ruimtes minder groot. Uiteindelijk zijn we heel geduldig gebleven en hebben we er nog eentje bij gepakt."