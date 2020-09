Akwasi-besluit stuit op onbegrip, maar 'constructie wordt vaker toegepast'

Op de NOS-Facebookpagina wordt het in de ruim 2400 reacties op het nieuws ook wel een 'Grapperhausje' genoemd. "Zeg sorry en misschien een traantje erbij en het is weer oké", reageert Tezney. Ze verwijst daarmee naar de excuses die de justitieminister maakte na de ophef over zijn bruiloft waar niet voldoende afstand was gehouden.

Wat rapper Akwasi op de Dam zei over Zwarte Piet is opruiing, maar omdat hij er openlijk afstand van neemt, wordt hij voorwaardelijk niet vervolgd . Die redenering van het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat er bij sommige mensen niet in.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het eerste strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders, ruim tien jaar geleden. Het OM besloot destijds niet over te gaan tot vervolging, maar via een artikel-12-procedure bij het hof werd toch een rechtszaak afgedwongen.

De kans is levensgroot dat de zaak alsnog voor de rechter zal verschijnen, denkt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff (Open Universiteit). Want als ook maar een van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen Akwasi beklag instelt op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, dan kan de kwestie alsnog een rechtszaak worden.

"Wij vinden dat iedereen veilig over straat moet kunnen gaan, ook verkleed als Zwarte Piet. Als Akwasi eerst voor de rechter moest verschijnen, zou het veel langer duren." De OM-woordvoerder schat dat hij dan over ruim een half jaar had moeten voorkomen, ver na Sinterklaas dus, en dat hij uiteindelijk een geldboete zou krijgen.

Op sociale media vragen sommigen zich af hoe gemeend deze excuses van Akwasi zijn, als hij ze drie maanden na de demonstratie maakt en pas als de officier van justitie daarop aandringt. Of de excuses oprecht waren, maakt volgens Ferry de Jong niet uit. "Het gaat erom dat de voorwaarde wordt nageleefd, in dit geval met het oog op Sinterklaas."

Dan is er nog de kwestie van de oude tweets van Akwasi die vorige week opdoken. "Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?", was een van die berichten. Zijn woordvoerder zei in eerste instantie dat de rapper niet verantwoordelijk was voor die tweets, maar een dag later verwijderde Akwasi zijn account en nam er afstand van. Er zijn ook aangiftes binnengekomen over deze berichten en het OM zegt dat deze nog worden beoordeeld.

Het dossier-Akwasi is dus nog niet definitief afgesloten, benadrukt Sven Brinkhoff. Hij snapt de kritiek op de sociale media, maar vindt alles bij elkaar opgeteld de voorwaardelijke seponering een goede stap van het OM. "Het toont dat het opleggen van een straf een laatste redmiddel is. Als je op een andere manier net zo effectief recht kan doen aan de zaak, dan is dat een mooie oplossing."