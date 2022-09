Portretten Obama's vele jaren later onthuld in Witte Huis

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en first lady Michelle Obama hebben in het Witte Huis portretten van henzelf onthuld. De portretten werden al een tijd geleden geschilderd, maar nooit opgehangen.

Het is traditie dat de zittende president een bijeenkomst organiseert om de portretten van zijn directe voorganger en diens echtgenote te onthullen. Die portretten krijgen een plek in het Witte Huis.

Voormalig president Donald Trump heeft echter nooit een bijeenkomst voor de Obama's georganiseerd. En dus deed president Biden dat vandaag. Biden was vicepresident onder Obama en de twee hebben nog altijd een goede relatie.

Goed bewaard geheim

Wie de portretten van de Obama's hebben geschilderd was tot vandaag een goed bewaard geheim. Barack Obama is geportretteerd door kunstenaar Robert McCurdy, die naam heeft gemaakt met zijn levensechte schilderijen die haast foto's lijken. Het portret van de voormalige first lady is gemaakt door Sharon Sprung, die eerder al Amerikaanse congresleden schilderde.

Eerder werden de Obama's al op het doek gezet door twee andere kunstenaars, Kehinde Wiley en Amy Sherald. Die portretten werden in 2018 onthuld en zijn publiekstrekkers in de National Portrait Gallery in Washington.

Bijeenkomst voor Trump?

Of president Biden tijdens zijn ambtstermijn nog een bijeenkomst zal organiseren voor de portretten van Donald Trump en first lady Melania Trump is niet bekendgemaakt.