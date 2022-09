NAM wilde kosten schadeafhandeling Groningen flink beperken

Gaswinningsbedrijf NAM wilde de vergoeding voor de kosten van aardbevingsschade in Groningen flink beperken. Dat staat in een memo waar oud-NAM-topman Gerald Schotman mee werd geconfronteerd tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie gaswinning.

In dat memo, verkregen via Shell (aandeelhouder van NAM), staat dat de NAM in 2016 van plan was om de kosten van de schadeafhandeling met een derde terug te dringen. De commissie vroeg zich af hoe de NAM deze instelling rijmt met de ruimhartige schadeafhandeling die Groningse gedupeerden is beloofd.

Schotman (NAM-directeur van 2014 tot 2018) zei zich niet te herkennen in het memo en de ambitie om de vergoeding omlaag te brengen. "De schadeafhandeling en het geld is nooit een probleem geweest. Dat was niet gelimiteerd." Wel is er soms gekeken of de reparaties wel efficiënt gebeurden, legde hij uit. Hij noemde als voorbeeld het herstel van een schoorsteen met een prijskaartje van 40.000 euro.

Gebrek aan kennis

Bij de verhoren stond het gaswinningsbedrijf NAM centraal. In de ochtend draaide het vooral om de kennisopbouw bij de NAM over bodembewegingen.

Er was wel kennis over hoe er zo veel mogelijk en zo efficiënt mogelijk gas kon worden gewonnen. Maar er was geen informatie verzameld over de grond waarop de huizen en gebouwen stonden die door de bevingen beschadigd raakten, vertelde hoofdonderzoeker van de NAM Jan van Elk.

"Dat merkten we toen we na die beving in Huizinge in zaaltjes met mensen gingen praten. Zij wilden weten wat het risico is voor huizen die op wierden (heuvels) staan, zoals in Groningen veel voorkomt, en voor de middeleeuwse kerken en mestkelders. Maar daar hadden we geen idee van", beschreef Van Elk.

Hij prees het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor het signaleren van de risico's. Met name de waarschuwing dat de maximale sterkte van een aardbeving die voor Groningen was berekend (3.9) niet zo zeker was als altijd werd aangenomen. Die kracht was vastgesteld door het KNMI. Van Elk daarover; "Ik ging het rapport van het KNMI lezen en zag dat de kennis toch niet zo solide was".

De hoofdonderzoeker startte daarna direct een groot onderzoeksprogramma op voor het gaswinningsbedrijf. Geen van de onderzoeken had overigens als insteek om te bekijken wat de seismische gevolgen zijn van een beperking van de gaswinning, constateerde de commissie.