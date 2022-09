Aantal giftige valse wolfspinnen in vier jaar tijd vertienvoudigd

De giftige valse wolfspin komt steeds vaker voor in Nederland. Sinds 2018 is het aantal waarnemingen van het dier, dat eerder alleen voorkwam in Zuid-Europa, vertienvoudigd.

Tussen september 2018 en september 2019 werden de dieren 41 keer gespot, zegt spinnenkenner Jinze Noordijk van het Kenniscentrum Insecten tegen het AD. Van vorig jaar tot nu is het beestje al meer dan 500 keer gezien. Dat betekent volgens Noordijk dat de soort zich definitief heeft gevestigd in Nederland.

De meeste spinnen kruipen weg als er een mensenhand in de buurt is, maar de valse wolfspin niet. Die kan zelfs aanvallen uit zelfverdediging, legt spinnenkenner Adrea Dekkers uit. "Maar dat doen andere spinnensoorten in Nederland ook." Het verschil is volgens Dekkers dat de valse wolfspin sterkere kaken heeft waarmee hij de huid kan doorboren.

Een beet van de wolfspin is giftig en kan verschillende symptomen hebben. "Het kan heftig zijn als je allergisch bent, maar voor de meeste mensen is een beet niet gevaarlijk", legt Dekkers uit. Over het algemeen is de beet te vergelijken met een wespen- of bijensteek.

Verstoppen

De spin is in alle provincies gezien, behalve in Flevoland. Vooral in Arnhem, het zuiden van Limburg, Utrecht en Nijmegen komt hij voor. De valse wolfspin heeft zijn naam niet gekregen omdat hij vals is, zegt Dekkers. De term 'vals' wordt gebuikt omdat het beestje veel op de normale wolfspin lijkt, maar dit niet is.

De groei van de populatie komt door de verandering van het klimaat, legt Dekkers uit. Eerder kwam de valse wolfspin alleen voor in mediterrane gebieden, maar vanwege het warmer wordende weer rukt hij op naar het noorden. Het is niet precies te zeggen hoeveel wolfspinnen voorkomen in ons land omdat ze zich goed verstoppen. Ze leven hier vooral op plekken waar het warm en droog is, zoals in huizen. In het zuiden van Europa leven ze vooral in bosgebieden.