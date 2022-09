Inwoners Bant bieden petitie aan tegen komst aanmeldcentrum

In Bant hebben zo'n honderd inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Een inwoner van het naburige Luttelgeest overhandigde een petitie tegen de komst van het centrum. Die is door bijna 4100 mensen ondertekend.

Eerder vandaag werd bekend dat het COA de kavel waar het aanmeldcentrum moet komen sinds 1 juli in bezit heeft.

"Ik ga vanavond eerst luisteren en daarna in gesprek met het gemeentebestuur", zei Van der Burg bij aankomst. "Ik heb meerdere aanmeldlocaties nodig en dit is een van de locaties en de meest concrete locatie waaraan wordt gedacht."

Inwoners konden in het plaatselijke kerkgebouw vragen stellen aan onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Niet geprotesteerd

Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de gemeente Noordoostpolder aanwezig, waar Bant toe behoort. Uit een reconstructie van de NOS blijkt dat de gemeente eerder niet geprotesteerd heeft tegen de plannen voor het aanmeldcentrum, die al in april werden voorgelegd.

Pas nadat de staatssecretaris het voornemen bekendmaakte, sprak burgemeester Roger De Groot van "een onwenselijke ontwikkeling". Tegen Omroep Flevoland zeiden gemeenteraadsleden eerder dat ze niet doorhadden hoe concreet de plannen waren, totdat het nieuws naar buiten kwam.

De komst van het aanmeldcentrum ligt in Bant gevoelig omdat vlakbij de nieuwe locatie al het grote asielzoekerscentrum Luttelgeest ligt, met zo'n duizend plaatsen.