Ajax begint Champions League-campagne overtuigend met 4-0 zege op Rangers

Ajax is zijn achttiende seizoen in de Champions League begonnen met een overtuigende thuisoverwinning. Het werd in Amsterdam afgetekend 4-0 tegen Rangers FC, de Schotse club van manager Giovanni van Bronckhorst die voor de zoveelste keer in zijn voetballoopbaan verstoken bleef van een positief resultaat in de Johan Cruijff Arena. Voor de als hoofdtrainer op het hoogste Europese niveau debuterende Alfred Schreuder vormde de zege een meer dan gewenste start van de Europese campagne. Rangers stond weliswaar vorig seizoen in de finale van de Europa League en wist twee weken geleden tot frustratie van heel Eindhoven en omstreken PSV uit de Champions League te houden, de ploeg uit Glasgow heet in groep A - met verder ook Liverpool en Napoli - toch de zwakste broeder te zijn. Kudus voor Brobbey Schreuder had enigszins verrassend spits Brian Brobbey buiten de basis gelaten gelaten en met de balvaardige Mohammed Kudus tussen Dusan Tadic en Steven Bergwijn voor meer beweeglijkheid in de voorste linie gekozen, als wapen tegen de robuuste maar ook als statisch bekendstaande Schotse centrumverdedigers.

Edson Álvarez (4) kopt Ajax naar 1-0 - Pro Shots

De eerste speldenprik werd echter door de lucht uitgedeeld. Na een hoekschop kwam de opvallend vrij gelaten Justin Timber net iets lengte tekort om gevaarlijk te worden met het hoofd. Maar na iets meer dan een kwartier wist Edson Álvarez wél raad met de geboden ruimte bij een corner: de Mexicaan vond koppend de uiterste hoek. Na die voorsprong kwam Ajax op stoom. Het hield het tempo hoog en greep de tegenstander bij de strot. Dat leidde tot kansen voor Devyne Rensch die bij de eerste mogelijkheid stuitte op doelman Jon McLaughlin, een van de twee Schotten in de basis van Rangers, en bij de tweede even niet meer leek te weten waar het doel stond. Verwoestende uithaal Na een halfuur ging het ineens hard. Steven Berghuis kreeg na een mislukt trucje van Kudus bij toeval de bal, waarna zijn schuiver via het been van de onfortuinlijke James Sands in het Rangers-doel verdween. De gasten waren amper bekomen van die domper of Kudus speelde op links de ervaren James Tavernier uit om vervolgens met een verwoestende uithaal de verre hoek te vinden: 3-0.

De uithaal van Mo Kudus is op weg naar de verre hoek - AFP

Een redding van McLaughlin op een schot van Tadic voorkwam dat Rangers al bij rust tegen een 4-0 achterstand aankeek en de pijnlijke nederlaag van afgelopen weekeinde tegen aartsrivaal Celtic in herinnering werd geroepen. Schade beperken Met drie defensieve wissels had het er veel van weg dat Van Bronckhorst, die zijn ploeg in de eerste helft welgeteld één keer in het vijandelijke strafschopgebied had zien opduiken, na de rust vooral de schade wenste te beperken. 'The Gers' werden daarbij geholpen door Ajax, dat een tandje terugschakelde.

Rangers-manager Giovanni van Bronckhorst spoort zijn elftal aan - ANP