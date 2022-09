ikredhetnietmeer geeft gezicht aan groep die kopje onder dreigt te gaan

"Wij horen heel veel onrust en onzekerheid. Mensen zijn bang en hebben stress over hoe ze het gaan doen in de winter," zegt Penny van Laarhoven van Stichting Armoedefonds.

Mensen vertellen online over hun situatie en delen bespaartips en frustraties. Denk aan gebreide of gehaakte tochtstrips tegen de onderkant van de deur en bloempotten met waxinelichtjes eronder om warmte te verspreiden. Alles om de komende winter warm te blijven.

Ook Joyce, een alleenstaande moeder met een vierjarige tweeling maakt zich zorgen en twittert onder de hashtag #ikredhetnietmeer. "Ik sta er sinds januari alleen voor. Ik heb zelf een WIA-uitkering en kan niet werken, dus moet rondkomen van weinig geld. Als straks in januari mijn energiecontract afloopt, dan gaat mijn maandbedrag van 160 euro naar ik denk bijna 400 euro. Dat kan ik nooit betalen. Want ook de boodschappen en andere kosten zijn al fors gestegen."

De energierekening van zijn matig geïsoleerde huis was een maandbedrag van 130 euro. Een paar maanden geleden ging het ineens naar 330 euro. "Ik schrok, maar heb het maandbedrag betaald. Vandaag kreeg ik een nieuw advies: 610 euro. Per maand! En nu weet ik het even niet meer. Hoe moet ik dit in hemelsnaam betalen?"

Dat geldt ook voor Peter. Hij wil anoniem blijven uit schaamte en angst voor het verlies van opdrachtgevers. Hij schrijft onder #ikredhetnietmeer : "Ik ben 58 jaar en al 30 jaar zzp'er. Mijn inkomen was nooit geweldig, tussen minimumloon en modaal in, maar ik hoefde nooit mijn hand op te houden en kon er rustig van leven. Tot aan mijn pensioen, dacht ik. Hier gaat nu ineens een keiharde streep doorheen door de absurd hoge energiekosten, die ik simpelweg niet meer kan betalen."

Bespaartips van mij: - Maak gebruik van de zon, laat zonnescherm ingedraaid & gordijnen open - Koop een Snuddie bij Primark, zijn warm! Eventueel een fleece dekentje erbij - Koop deo en droogshampoo in de aanbieding zodat je nog maar 1x per week hoeft te douche #ikredhetnietmeer

Eerder bleek al uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat de hoge energieprijzen en oplopende inflatie ertoe leiden dat een toenemend aantal huishoudens in problemen komt.

Budgetadviescentrum Nibud stelt dat een steeds groter deel van het inkomen op gaat aan vaste lasten en boodschappen. Zelfs huishoudens met een modaal inkomen staan voor een steeds grotere uitdaging om maandelijks rond te komen.

In de ons omringende landen is de situatie vergelijkbaar. In Groot-Brittannië gaat de discussie over 'heating or eating' en in Duitsland worden verhalen gedeeld onder #IchBinArmutsbetroffen.