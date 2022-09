Sabalenka bereikt halve finales US Open opnieuw na foutenlast Plísková

Aryna Sabalenka heeft net als vorig jaar de halve finales van de US Open bereikt. De nummer zes van de wereld won met 6-1, 7-6 (4) van Karolína Plísková, de nummer 22 van de plaatsingslijst.

De Wit-Russische Sabalenka speelde in de openingsfase niet haar beste tennis, maar geholpen door maar liefst tien onnodige fouten van Plísková kwam ze wel direct met een dubbele break (3-0) voor.

Foutenlast

De 30-jarige Plísková uit Tsjechië had in de vorige ronde tegen Viktoria Azarenka 53 winners geslagen. Mede door de druk van Sabalenka sloeg ze er nu maar tien. Wel ging in de tweede set haar foutenlast omlaag, waardoor het spannender werd.

Plísková, de verliezend finaliste van 2016, was in de tiebreak echter net iets te slordig.