Na vliegende start eindigt EK voor waterpolosters in halve finale tegen Spanje

EK waterpolo live bij de NOS

De troostfinale van het EK in Split is vrijdag live te zijn bij de NOS via NOS.nl en in de NOS-app. De Nederlandse vrouwen nemen het daarin op tegen Griekenland of Italië. Die twee landen strijden later vanavond om een plek in de finale.

Op vrijdag 9 september om 19.00 uur is de troostfinale van het EK. Het commentaar is wederom van Erik van Dijk en Iefke van Belkum.