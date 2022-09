Trek-Segafredo wint eerste etappe Vuelta en deelt tik uit aan Van Vleuten

Elisa Longo Borghini heeft in de eerste etappe van de Vuelta a España voor vrouwen een tik uitgedeeld aan haar concurrenten voor de eindzege. De Italiaanse won met Trek-Segafredo de ploegentijdrit.

Met Shirin van Anrooij en Lucinda Brand in de gelederen volbracht Trek de kleine twintig kilometer in 23.31 minuten met een gemiddelde van 50,773 kilometer per uur. Het BikeExchange van Kirsten Faulkner werd tweede op 6 seconden. FDJ Suez Futuroscope eindigde op de derde plek.

Van Vleuten op 25 seconden

Annemiek van Vleuten is favoriet voor de eindzege, maar kreeg nu met Movistar 25 seconden aan de broek en werd vijfde. Demi Vollering deed het met SD Worx slechts iets beter. De andere Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, kwam niet verder dan de achtste plaats.