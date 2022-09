Herdenkingsbijeenkomst drama Nieuw-Beijerland: 'Het verdriet is groot'

De gemeente Hoeksche Waard houdt vanavond een herdenkingsbijeenkomst voor de direct betrokkenen bij het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland. Volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot is de behoefte om samen te komen bij nabestaanden, inwoners en andere betrokkenen groot. Hij verwacht een emotionele, zware avond.

Op 27 augustus kwamen in Zuidzijde zeven mensen om het leven, nadat een vrachtwagen op een buurt-barbecue inreed. Daarbij raakten ook meerdere personen gewond; een zwaargewonde ligt nog in het ziekenhuis. Ruim een week na het ongeval zijn de bewoners nog altijd in shock.

Aptroot legde vanmorgen bij Radio Rijnmond uit dat iedereen elkaar in Zuidzijde kent, de onderlinge banden hecht zijn en buurtgenoten alles met elkaar delen. Zuidzijde is een buurtschap met 200 inwoners. "Mensen hebben buurtgenoten verloren. De verslagenheid en het verdriet zijn groot", zei hij.

Herdenkingsbijeenkomst

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 20.45 uur en vindt in besloten kring plaats in kerk de Poort in Oud-Beijerland. Tijdens de dienst zal er muziek van lokale musici te horen zijn en worden er toespraken gehouden. Zo spreekt er iemand uit het buurtschap die bij de ramp was, draagt een inwoner een gedicht voor en komt naast Aptroot zelf ook commissaris van de Koning Jaap Smit aan het woord.

Na de dienst is er voor de aanwezigen de gelegenheid om na te praten en elkaar te troosten, zo vertelt de waarnemend burgemeester tegen RTV Rijnmond. De herdenking is met een livestream te volgen via TV Rijnmond en op Rijnmond.nl.