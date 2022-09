Herdenkingsbijeenkomst drama Nieuw-Beijerland: 'De wereld stond stil'

"Van het ene op het andere moment veranderde een gezellig barbecuefeest in een nachtmerrie. En de wereld stond stil", zei waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. "Zaterdag 27 augustus rond 6 uur in de namiddag zal voor altijd een ankerpunt in onze herinnering zijn. Een stralende dag kleurde zwart. Gitzwart."

Bij een herdenkingsbijeenkomst in de gemeente Hoeksche Waard is vanavond stilgestaan bij de slachtoffers van het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland. Zo'n 200 nabestaanden en andere direct betrokkenen woonden de bijeenkomst bij. Ruim een week geleden kwamen in het buurtschap Zuidzijde zeven mensen om toen een vrachtwagen inreed op een buurtbarbecue.

De waarnemend burgemeester kondigde aan dat de vlag, die tot vandaag halfstok hing, vanaf vrijdag weer naar de top wordt gehesen. Dat is volgens hem niet omdat de gemeenschap klaar is met rouwen. "Dat zijn we niet. En voorlopig zullen we dat ook niet zijn." Het dorp moet "hoe moeilijk dat ook is" de draad weer oppakken, aldus Aptroot. "Laten we elkaar ook de komende tijd steunen. Er voor elkaar zijn. Om de getroffenen heen staan."

Naast de verschillende toespraken was er muziek van musici uit de omgeving. Ook droegen dichters voor uit hun werk. Na de dienst was er voor de aanwezigen gelegenheid om na te praten en elkaar te troosten. De hele herdenkingsbijeenkomst, die in besloten kring plaatsvond, is terug te zien via de website van RTV Rijnmond.