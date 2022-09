Feyenoorder Geertruida voorlopig uitgeschakeld door ziekte van Pfeiffer

Feyenoord kan voorlopig geen beroep doen op verdediger Lutsharel Geertruida. Hij heeft de ziekte van Pfeiffer. "Hij is er om die reden de komende weken niet bij. Hoelang het herstel gaat duren, kan ik niet zeggen. Dat is niet altijd te voorspellen. Normaal gesproken is hij er in ieder geval niet bij tot de interlandbreak", zei coach Arne Slot bij een persconferentie in Rome De Rotterdammers spelen donderdag in de Europa League tegen Lazio in Rome. Op zondag 18 september is PSV de tegenstander in de eredivisie.

Hoe lang Feyenoord het zonder de verdediger moet stellen is niet bekend. "Normaal gesproken is hij er in ieder geval niet bij tot de interlandbreak", aldus coach Arne Slot. - NOS

De 22-jarige Geertruida, die dit seizoen ook al op het middenveld speelde, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij was al niet mee naar Rome, waar Feyenoord donderdag voor het eerst in Europa in actie komt sinds de finale van de Conference League. Nieuw boek schrijven "Na vorig seizoen hebben we de stap naar de Europa League gezet. Dat is al heel mooi, maar nu moeten we een nieuw boek gaan schrijven. We moeten vorig seizoen als inspiratie gebruiken, maar dit avontuur daar los van zien", aldus Slot, die met Lazio meteen een tegenstander van formaat treft. "Lazio is vorig seizoen in de competitie boven AS Roma geëindigd. Qua gemiddelde leeftijd zijn zij het tegenovergestelde van onze selectie. Zij hebben met name jongens van 27 jaar en ouder. Qua voetbal lijken ze dan weer wel op ons. Lazio heeft een trainer die speelt om wedstrijden te winnen, zoals ik dat ook doe." De aftrap in Rome is om 21.00 uur.