Ook bijrol Hassan in laatste Diamond League-wedstrijd, Schilder vierde

Sifan Hassan heeft ook bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich een bijrol vervuld op de 5.000 meter. Ze eindigde als vijfde, op vijf seconden van de topvier.

Hassan laste na de Olympische Spelen van 2021 een pauze in, deed zonder noemenswaardige training mee aan de WK (waar ze zesde werd op de 5.000 meter en vierde op de 10.000 meter) en heeft haar topvorm van de laatste jaren nog niet te pakken.

In Zürich, op een baan met drie bochten middenin in de stad, moest de olympisch kampioene passen toen Gudaf Tsegay, Taye Ejgayehu, Beatrice Chebet en Margaret Kipkemboi versnelden. Wereldkampioene Tsegay werd geklopt door Chebet (zilver WK) en Kipkemboi (WK-zilver in 2019).

Schilder naast podium

Jessica Schilder eindigde bij de laatste Diamond League-wedstrijd van het seizoen als vierde bij het kogelstoten. Met een beste poging van 19,06 meter moest ze Chase Ealey, Sarah Mitton en Auriol Dongmo voor zich dulden.