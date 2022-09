Turkse jongeren balen van geschrapte festivals na verzet religieuze groepen

Tienduizend kaartjes waren er al verkocht voor AnadoluFest in de Turkse studentenstad Eskisehir. Een dag voor aanvang van het festival werkten organisator Serdar Can en zijn personeel hard aan de opbouw van het podium, toen de politie het terrein op kwam lopen.

"We moesten direct stoppen met bouwen", zegt Can. "Een bevel van de gouverneur, zeiden ze." Hij wist niet wat hij hoorde. Alles was klaar om de festivalgangers te ontvangen. Een dag later kreeg Can alsnog een officiële boodschap van de gouverneur. Het festival was afgelast om veiligheidsredenen. "Terroristische groeperingen" zouden demonstraties gepland hebben. Details werden niet gegeven.

Een absurd excuus, aldus de festivalorganisator. "Dit is een doelbewuste poging om onze vrijheid in te perken." Al gauw bleek dat religieuze groepen hadden opgeroepen tot een verbod, omdat er op het festival "immorele" dingen zouden gebeuren.

Muziek 'niet gepast'

Na twee zware covidjaren had het festivalseizoen in Turkije deze zomer weer op volle toeren moeten draaien. Normaal gesproken feest de Turkse jeugd in de zomer op tientallen rock- en popfestivals, verspreid over het hele land. Maar dit jaar regent het annuleringen, de teller staat op zeventien. Van concerten van individuele artiesten tot meerdaagse rockfestivals. Het besluit om de festiviteiten af te gelasten komt meestal kort voor aanvang.

Zo blies de gouverneur van Kocaeli in mei een concert van de populaire Koerdische zangeres Aynur Dogan af omdat haar muziek "niet gepast" zou zijn. In juni leidde de annulering van een concert van zangeres Melek Mosso in Isparta tot grote verontwaardiging. Conservatieve organisaties hadden opgeroepen tot een verbod omdat de zangeres in hun ogen "immoraliteit aanmoedigt" met haar kledingstijl.