'Weer beschietingen nabij kerncentrale Zaporizja', ook gevechten in oosten

Ondertussen lijkt Oekraïne het tegenoffensief voort te zetten. Een woordvoerder van Russische separatisten zegt dat Oekraïense troepen de door Rusland bezette plaats Balaklia hebben aangevallen. Balaklia ligt in de buurt van de stad Charkov in het oosten van Oekraïne. De aanval wordt overigens niet bevestigd door Kiev.

Rusland stelt "aanvullende uitleg" nodig te hebben over het rapport. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat vanwege een "aantal problemen" extra informatie is aangevraagd bij de VN-organisatie.

Ziet er naar uit dat Oekraïne een gevoelige klap aan Rusland heeft weten uit te delen rond Balakliya, nabij Kharkiv. Nog onduidelijk of de stad al volledig bevrijd is, maar het Oekraïense tegenoffensief gaat hier snel - slim gebruikmakend van Russische verplaatsingen naar Kherson https://t.co/G4XpiQXtCw

Vanuit het Russische ministerie van Defensie kwam vandaag het bericht dat Russische troepen het plaatsje Kodema, ten noorden van de stad Donetsk, hebben veroverd op Oekraïne.

Aanvallen op de Krim

Over de gevechten in het zuiden en oosten ist veel onduidelijk. Opvallend genoeg eiste het Oekraïense leger vandaag een reeks aanvallen op Russische luchtmachtbases op de Krim op. In een persbericht, verspreid via staatspersbureau Ukrinform, schrijft commandant Valeri Zaloezjny dat er aanvallen zijn uitgevoerd met rakketten.

Tot de reeks behoort ook de aanval op de Russische luchtmachtbasis Saki op 9 augustus. De Oekraïense luchtmacht zei eerder dat zeker negen vliegtuigen waren vernietigd, maar nam geen verantwoordelijkheid. Bij de explosies viel een dode en raakten vijf mensen gewond.

Het Russische ministerie van Defensie schreef de explosies op de luchtmachtbasis destijds toe aan het ontploffen van vliegtuigmunitie; het zou nadrukkelijk niet gaan om een aanval.