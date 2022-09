Uitslaande brand in congrescentrum Nieuwegein, 400 mensen geëvacueerd

In Nieuwegein zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd wegens een brand op het dak van een congrescentrum. De brandweer spreekt van een "zeer grote brand" en is met zo'n 20 voertuigen ter plaatse. Ook is er een ambulance aanwezig, omdat een persoon rook heeft ingeademd.

De brand is lastig te blussen omdat het vuur voornamelijk in de spouwmuur en het dak zit. Bovendien is de rookontwikkeling zo groot dat de brandweer niet van binnenuit kan blussen. Daarom probeert de brandweer met een zogenaamde stoplijn te voorkomen dat de brand naar andere delen van het pand overslaat.

Vanwege de grote hoeveelheid rook roept de Veiligheidsregio omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden en waar mogelijk mechanische ventilatie uit te schakelen. De GGD heeft de aangrenzende vaccinatielocatie Beursfabriek de rest van de dag gesloten om ruimte te maken voor bluswerkzaamheden.