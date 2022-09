Streep door rekening emissiearme stalvloeren ook strop voor andere boeren?

Drie melkveehouders met een emissiearme stal kregen vandaag slecht nieuws van de Raad van State. Die heeft een streep gehaald door hun natuurvergunning omdat niet onomstotelijk vaststaat dat dit type stallen leidt tot minder stikstofemissie. Daarom had volgens De Raad de vergunning nooit verleend mogen worden.

Het ging in deze zaak specifiek om twee types emissiearme stalsystemen, maar moeten boeren met een natuurvergunning in andere veesectoren en met andere emissiearme stalsystemen zich nu ook zorgen gaan maken?

In beginsel niet, denkt Bart de Haan van advocatenkantoor Dirkzwager. Want deze onherroepelijke vergunningen zijn al afgegeven en blijven in beginsel geldig. Maar helemaal zeker is dat volgens hem niet. In de Wet natuurbescherming staat namelijk een bepaling dat ook een bestaande natuurvergunning moet worden ingetrokken als dat nodig is om te voldoen aan de Habitatrichtlijn die het beschermen van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna tot doel heeft.

Schadelijke gevolgen

Universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Ralph Frins, beaamt dat. Hij denkt dat ook niet-melkveehouders met een van de systemen waarop de uitspraak van de Raad van State betrekking had, in problemen kunnen komen. "Als een veehouderij een van de twee stalsystemen heeft waarop de uitspraak is gebaseerd, kan een natuurorganisatie zeggen 'we weten nu dat dat systeem niet deugt dus er zou sprake kunnen zijn van significant negatieve gevolgen op een natura 2000-gebied'."

Dan moet Geduputeerde Staten dat onderzoeken en "als het blijkt te kloppen, kan het zomaar zijn dat de vergunning moet worden ingetrokken. Intrekking is echter niet verplicht als Gedeputeerde Staten kunnen aantonen dat in het gebied voldoende andere maatregelen worden getroffen om natuurschade te voorkomen."

Voor de boeren over wie de uitspraak van vandaag ging is nog niet alles verloren, denken Frins en De Haan. "Het betekent eigenlijk alleen dat ze deze stal niet kunnen bouwen omdat ze er geen natuurvergunning voor krijgen", zegt De Haan. "Wel kunnen ze het bedrijf voortzetten op de manier zoals het was voor ze de vergunning aanvroegen."