Kamer steunt belastingwet die voordelig lenen uit eigen bv of nv inperkt

Per 1 januari 2023 wordt het voor ondernemers met een vennootschap, dat wil zeggen een bv of een nv, lastiger om goedkoop grote bedragen te lenen van hun onderneming voor privédoeleinden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van het kabinet hierover. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap'. In de wet is bepaald dat over leningen boven de 700.000 euro belasting betaald moet worden. Bedragen daarboven worden als excessief, ofwel buitensporig en onaanvaardbaar, gezien. Het wetsvoorstel is een compromis, voortgekomen uit de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over het regeerakkoord. Doelstelling is de belasting voor alle ondernemers gelijk te trekken. Belangrijke uitzondering in de wet is lenen voor een eigen huis, dat blijft voor deze ondernemers ook voor bedragen boven de 7 ton mogelijk.

60 miljard euro aan leningen Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn ondernemers met meer dan 5 procent aandelen in een bv of nv, kunnen geld lenen van hun eigen bedrijf. Ze kunnen daarmee privézaken financieren, bijvoorbeeld hun eigen huizen of auto's. Voorwaarde is dat zij dat 'marktconform' regelen, dus vergelijkbaar met een lening bij een bank. In de praktijk blijkt dit moeilijk te controleren, zodat deze ondernemers profiteren ten opzichte van andere ondernemers met een goedkope lening. Belangrijk voordeel is ook dat zij via zo'n grote lening ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijf minder of geen belasting betaalt, omdat over een lening geen belasting wordt geheven. Er staat in totaal 60 miljard euro aan leningen uit die ondernemers lenen van hun eigen bv of nv. De gemiddelde lening bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro.