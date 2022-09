Na ritzeges in Giro en Tour wint Urán ook in Vuelta, Evenepoel soeverein aan kop

Rigoberto Urán heeft de zeventiende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Colombiaan heeft dit jaar nu in elke grote ronde minstens één etappe op zijn naam geschreven.

In de Giro d'Italia won de renner van EF Education twee ritten, in de Tour de France deed hij dat eenmaal en woensdag maakte hij zijn trilogie compleet door een rit in de Vuelta op zijn naam te schrijven.

Man tegen man

Het duurde even voordat de vlucht van de dag vorm kreeg. Toen dat was gebeurd, kregen de ontsnapte renners direct vrij spel. In de slotklim ontspon zich een prachtig man-tegen-man-gevecht, waarin Lawson Craddock lang de beste papieren had, maar in de slotmeters bleek Urán de beste.