Europese Commissie wil met ingrijpende plannen de energiecrisis aanpakken

De Europese Commissie bepleit verder ook een prijsplafond op Russisch gas, herhaalde Von der Leyen vandaag. "Het doel is heel duidelijk", zei ze. "We moeten snijden in de inkomsten van Rusland, die Poetin gebruikt om zijn gruwelijke oorlog in Oekraïne te financieren."

Reuters schrijft dat de landen hun verbruik iedere maand met 10 procent moeten verminderen in vergelijking met dezelfde periode in de afgelopen vijf jaar.

Verder doet de Europese Commissie voorstellen om EU-lidstaten minder elektriciteit te laten verbruiken, met name tijdens piekuren. "We zullen zeer nauw samenwerken met de lidstaten om dit te bereiken", zei Von der Leyen in een persconferentie.

Bedrijven in de olie-, gas- en kolensector moeten als het aan de Europese Commissie ligt bovendien een "solidariteitsbijdrage" betalen. Omdat de energieprijzen nu zo hoog zijn, maken zij volgens de Commissie "buitengewoon grote winsten". De energieprijzen zijn hard gestegen door onder meer de oorlog in Oekraïne en de beperkte aanvoer van Russisch gas.

De Commissie wil onder meer dat er een maximumprijs komt voor elektriciteit die in gasloze centrales wordt opgewekt. De bedrijven achter deze centrales maken vaak weinig kosten, bijvoorbeeld omdat ze wind of steenkool gebruiken. Ze profiteren alleen wel van de huidige hoge energieprijs.

EU-correspondent Kysia Hekster

"Het zijn ongekend radicale voorstellen waar de Europese Commissie nu mee komt. Nog maar een paar maanden geleden zouden dit soort plannen, die zo hard ingrijpen in de vrije markt, ondenkbaar zijn geweest. Nu zegt voorzitter Ursula van der Leyen dat de voorstellen nodig zijn omdat Rusland een onbetrouwbare handelspartner is en de energiemarkt manipuleert. Daardoor zijn de prijzen torenhoog geworden en kunnen steeds meer mensen hun energierekeningen niet meer betalen.

Hoe haalbaar de plannen zijn, is nog wel de vraag. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het er namelijk niet over eens wat de beste manier is om in te grijpen in de energiemarkt. Landen als Spanje, Portugal en België willen veel verder ingrijpen in de markt dan landen als Nederland. De energiesituatie is ook in ieder land anders. Wat goed is voor de één kan voor de ander weer nadelig uitpakken.

Vrijdag komen de ministers van Energie van de lidstaten naar Brussel om over de plannen te praten. Het lijkt er nu niet op dat er snel daarna eenheid is over de te bewandelen weg. Volgende week komt de Europese Commissie met meer uitgewerkte plannen."