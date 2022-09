Ruud, Alcaraz of toch Nadal: een nieuwe mondiale nummer één is aanstaande

Alcaraz kan met zijn 19 jaar en 4 maanden de jongste nummer één worden sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973. Het record is nu nog in handen van de Australiër Lleyton Hewitt met 20 jaar en 9 maanden.

Mocht het toch Nadal worden, dan klimt de 22-voudig grandslamkampioen voor de negende keer naar de hoogste plaats op wereldranglijst. Hij deed dat op 2 februari 2020 voor het laatst.

De Rus Danill Medvedev neemt volgende week (voorlopig?) afscheid van de eerste plaats. De uittredend US Open-kampioen, die in de achtste finales van Nick Kyrgios verloor, was sinds 13 juni de nummer één van de wereld.

Noorse media op z'n kop

In Noorwegen vallen de media ondertussen over elkaar heen naar aanleiding van de verrassende prestaties van Ruud, die normaal gesproken als een gravelspecialist geldt. De finalist van Roland Garros bewijst in New York ook uitstekend op hardcourt te kunnen presteren.

"Ruud kan lopen op water", jubelt de Noorse tabbloid Verdensgang. "Alles wat Ruud momenteel aanraakt, verandert in goud."