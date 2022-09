Onderzoekers: chimpansees 'bellen' door te drummen op boomwortels

Chimpansees trommelen op boomstronken om op afstand met elkaar te communiceren. Dat ontdekten onderzoekers die chimpansees bestudeerden in het regenwoud in Oeganda. De apen gebruiken hiervoor hun handen en voeten. Door hard op de boomwortels te slaan, is het geluid tot ver in het oerwoud te horen. Zo kunnen chimpansees tot op een kilometer afstand met elkaar communiceren.

Elke chimpansee heeft zijn eigen kenmerkende manier van trommelen, schrijven de wetenschappers in het wetenschappelijke vakblad Animal Behaviour, waardoor de andere chimpansees kunnen horen wie er contact zoekt.

Er zijn bijvoorbeeld verschillen in ritmes hoorbaar en de apen combineren het getrommel met verschillende stemgeluiden. De chimpansees gebruiken het trommelen ook om door te geven wie waar is en wat ze aan het doen zijn.

Primatoloog Frans de Waal is niet verbaasd door de ontdekking. "Dit was informeel wel bekend, goed dat het nu geanalyseerd is", zegt hij. Volgens hem zijn er meer dieren die op soortgelijke wijze hun eigen manieren van communiceren hebben ontwikkeld. "Vergelijk het met dolfijnen die hun eigen manier van fluiten hebben, de zogeheten signature whistles. Zij kunnen daarmee aan elkaar laten weten wie ze zijn."

Bellende apen en anoniem opscheppen

De wetenschappers ontdekten dat de apen hun eigen karakteristieke ritme lijken te gebruiken als ze op pad zijn. De chimpansees uit het onderzoek kozen er niet altijd voor om herkenbaar te communiceren. "Als je aan het opscheppen bent tegen anderen, wil je misschien niet dat een grote alfaman dit hoort," zegt dr. Catherine Hobaiter, een van de onderzoekers, tegenover de BBC over een mogelijke verklaring voor dat gedrag.

Dat chimpansees op afstand met elkaar kunnen 'bellen', helpt onderzoekers verder in het begrijpen van het gedrag van chimpansees. Zo viel het ze eerder al op dat de dieren elkaar wel groeten, maar niet afscheid lijken te nemen als ze uiteen gaan. "De chimpansees hoeven misschien geen afscheid te nemen, omdat ze in staat zijn om contact te houden zolang ze weg zijn," zegt Hobaiter.