Drie Nederlanders opgepakt voor brandbom bij fruitimporteur in Antwerpen

De Rotterdamse politie heeft drie Nederlanders opgepakt voor een ontploffing van vanochtend vroeg in Antwerpen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een aanval met een brandbom bij een fruitimporteur. Het gaat om een 19-jarige man uit Zoetermeer en twee mannen van 21 en 22 uit Den Haag.

De VRT schrijft dat niemand gewond raakte, maar de voordeur van het gebouw raakte wel beschadigd. Het drietal wordt nu verhoord.

De Rotterdamse politie kon de mannen aanhouden doordat de Belgische politie het kenteken van een verdachte auto had doorgegeven. Het Belgische Openbaar Ministerie leidt het onderzoek. Waarschijnlijk wordt er om overlevering van de drie verdachten gevraagd.

Alarmpistool

In Antwerpen is het al een tijd onrustig en worden ook regelmatig Nederlanders opgepakt. Zo werden afgelopen vrijdag nog drie inzittenden van een auto met een Nederlands kenteken aangehouden. Ze hadden mogelijk een alarmpistool of een vuurwapen bij zich, meldden Belgische media. De auto werd tegengehouden in de Deken De Winterstraat, waar onlangs drie aanslagen zijn gepleegd.

Eind vorige maand werden in Antwerpen vier Nederlandse mannen aangehouden met brandbommen en een vuurwapen in hun auto. Een dag later werden nog eens vijf gewapende mannen opgepakt in de buurt van de Deken De Winterstraat.

Link met cocaïne

Vorige maand werd de buurt rond het centraal station in Antwerpen opgeschrikt door een schietpartij. Een paar dagen later was het weer raak in andere wijken. De Belgische autoriteiten spraken toen van 'narcoterrorisme'. Al eerder deze zomer werden in de havenstad gevels beschoten, brandbommen tegen panden gegooid en handgranaten neergelegd.

Volgens de Vlaamse misdaadverslaggever Joris Van der Aa van de Gazet krijgen de Antwerpse autoriteiten er moeilijk grip op. "Sinds het begin van de zomer zijn er bijna dagelijks incidenten geweest", zegt de journalist. Hij ziet een duidelijke link met cocaïne, die via de Antwerpse haven wordt ingevoerd.