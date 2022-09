NAM-onderzoeken: '20 miljard kuub gas winnen uit Groningen kan, maar is risico'

Het is technisch mogelijk om komend gasjaar 20 tot 25 miljard kuub gas in Groningen te winnen, maar dat heeft meteen gevolgen voor het aantal aardbevingen en de heftigheid ervan in het gaswinningsgebied. Nog eens 600 tot 1000 panden in Groningen zullen dan niet meer veilig genoeg zijn.

Dat zei hoofd onderzoek bij gaswinningsbedrijf NAM Jan van Elk vanochtend tegen de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Voor dit gasjaar, dat afloopt op 30 september, was een productieplafond van 4,5 miljard kuub gas afgesproken.

Staatssecretaris Vijlbrief, verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, moet nog een definitief besluit nemen over de winning volgend jaar. Maar vooralsnog staat hij maximaal 2,7 miljard kuub gas toe, ondanks druk uit binnen- en buitenland om dat te verhogen.

Waakvlam

Die 2,7 miljard kuub is nodig om de nog opengebleven putten operationeel te houden, 'op de waakvlam'. En dat is weer nodig om meer gas te kunnen winnen als dat onverhoopt nodig is, bijvoorbeeld omdat ziekenhuizen niet kunnen worden verwarmd.

Het ministerie van Economische Zaken is wel aan het schuiven, want sinds kort klinkt ook dat een tekort aan dieselolie een reden kan zijn om de gaskraan in Groningen toch verder te openen.

Locaties afgebroken

Van Elk rekende de commissie vanochtend voor dat kleine extra productievolumes geen grote invloed hebben op de seismiciteit (het aantal en de heftigheid van de aardbevingen). Maar bij een forse verhoging is dat anders.

Volgens Van Elk kan er uit het Groningenveld nog tussen de 20 en 25 miljard kuub gas per jaar geproduceerd worden. Veel locaties zijn al afgebroken en in meerdere putten zit cement. "Daar is het afgelopen."

De verhoging van de productie heeft dus tot gevolg dat er direct meer huizen versterkt moeten worden. Het gaat in totaal, schat de Nationaal Coördinator Groningen, nu al om ongeveer 13.000 woningen. Sinds de start van de versterkingsoperatie zijn er zo'n 2500 woningen aangepakt, waarvan ongeveer 650 in het afgelopen jaar.

Erosie van vertrouwen

De hoofdonderzoeker van de NAM schetste hoe sinds 2013 het vertrouwen in het gaswinningsbedrijf achteruit denderde. De verhoogde productie na de aardbeving in Huizinge in 2012 leidde tot een 'erosie van vertrouwen', aldus Van Elk.

Na de beving in Huizinge is de NAM zelf onderzoek gaan doen naar de effecten van minder winning. Uit dat onderzoek kwam dat bevingen bij een tragere productie later plaats zouden vinden. "Dat had ons meer ruimte gegeven om meer onderzoek te doen".

Dat dat niet gebeurde lag niet uitsluitend aan de NAM, meent Van Elk. "Op dat moment wilde de NAM het veld leeg produceren, dat stond niet ter discussie. Maar die keuze lag primair niet bij de NAM maar bij de verkoper van het Groningse gas Gasterra en voormalig minister Henk Kamp." Hij noemde de NAM te passief op dat moment. "De NAM had meteen de productie moeten verlagen om te laten zien dat we het serieus namen".