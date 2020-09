Vrouwen Ajax winnen eenvoudig van VV Alkmaar, Twente speelt gelijk

Titelkandidaat FC Twente heeft opnieuw niet weten te winnen. Na het 3-1 verlies tegen Ajax vorige week, kwam het in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle niet verder dan 2-2.

Het derde Ajax-doelpunt kwam op naam van Bakker. Victoria Pelova krulde een vrije trap het zestienmetergebied in en Bakker kopte de bal binnen. Van den Bighelaar bracht de eindstand via een strafschop op 0-4.

Stefanie van der Gragt, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, bewees opnieuw haar waarde. Net als vorige week tegen FC Twente pikte ze ook tegen Alkmaar een doelpunt mee, waardoor de voorsprong binnen het kwartier al verdubbeld was. Uit een hoekschop kopte de verdedigster raak.

Ajax startte voortvarend in het uitduel met Alkmaar. In de tweede minuut opende Vanity Lewerissa de score voor de tweevoudig landskampioen. Na goed voorbereidend werk van Eshley Bakker en Marjolein van den Bighelaar tikte de 29-jarige Lewerissa de 0-1 binnen.

Ajax heeft in de vrouwen eredivisie opnieuw een overwinning geboekt. De Amsterdamse ploeg was met 4-0 te sterk voor VV Alkmaar. FC Twente verspeelde punten bij PEC Zwolle en ADO Den Haag won nipt van Excelsior.

Renate Jansen zette de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar nog voor rust hadden de bezoekers uit Zwolle het tij gekeerd. Maud Asbroek en Naomi Hilhorst maakten de Zwolse doelpunten.

Kerstin Casparij zorgde in de slotfase nog voor de gelijkmaker van Twente.

ADO Den Haag was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Excelsior. Jaimy Ravensbergen scoorde diep in de blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd.