Vanavond op tv: Bescherming kwetsbare kinderen faalt • Gevolgen stikstofuitspraak RvS • Inspectie controleerde Schiphol niet

Bescherming kwetsbare kinderen faalt

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp gekregen. Maar de overheid schiet ernstig tekort in de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Deze kinderen, die door een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de wet geëvalueerd en roepen de minister voor Rechtsbescherming op direct in te grijpen. Te gast is onderzoeker Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht.