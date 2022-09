NS laat helemaal geen treinen rijden als regiostakingen doorgaan

Als de aangekondigde regionale stakingen op het spoor doorgaan, laat NS op die dagen helemaal geen treinen rijden. Volgens de NS is er geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden. De NS kiest er daarom voor om dan alle treinen te schrappen.

De regionale stakingen zijn aangekondigd voor komende vrijdag 9 september, dinsdag 13 september en donderdag 15 september.

De aankondiging van de NS komt kort nadat de vakbonden hadden laten weten dat ze weer met NS gaan onderhandelen over een nieuwe cao. De vakbonden zeiden daarbij dat de stakingen "vooralsnog" wel doorgaan. Op tafel ligt een nieuw bod waarmee de NS gisteren kwam.

Loonsverhoging

Daarin staat onder meer dat de salarissen per 1 juli met 5 procent omhoog gaan en er een eenmalige uitkering komt. Per 1 januari zou daar nog 2,5 procent bij komen. Ook wil de directie "afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling".

De vakbonden organiseerden de afgelopen weken al een reeks van vijf estafettestakingen, waarbij steeds in een andere regio het werk werd neergelegd. Op de dag dat er in de regio Midden werd gestaakt reden er in het hele land geen treinen. Op de andere dagen was er buiten de regio waar werd gestaakt wel treinverkeer.

De NS zegt dat het actiegebied van de regiostakingen nu groter is. Verder is er gekeken naar de ervaringen van de vorige stakingsdagen. Op basis daarvan is nu besloten om op stakingsdagen geen enkele trein te laten rijden.

Niet te vroeg juichen

Het CNV liet weten positief te zijn over het nieuwe bod. "NS heeft een belangrijke stap gezet. We zien mogelijkheden om eruit te komen", zegt onderhandelaar Jerry Piqué. "Tegelijkertijd willen we niet te vroeg juichen. We zijn er nog niet, er is nog geen akkoord."

In een brief aan de vakbonden erkende NS dat het bedrijf te laat heeft gereageerd op de krappe arbeidsmarkt, waardoor de werkdruk fors is gestegen. "Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval", schreef personeelsdirecteur Richard Greve. Hij stelde ook dat de focus op prestaties en financiën heeft geleid tot verzakelijking. "NS is voor sommigen daarom niet meer 'hun' NS".

"Het is een belangrijk signaal dat NS erkent dat de werkdruk in het bedrijf nu veel te hoog is", zegt CNV-onderhandelaar Piqué. "NS ziet in dat er echt wat moet gebeuren aan de roosters; de balans tussen werk en privé is voor veel werknemers volkomen uit het lood geslagen. NS geeft daarnaast ook toe dat het bedrijf te zakelijk is geworden en dat de focus te veel op het geld en de planning lag. Dat is voor de mensen belangrijk om te horen."

De vakbonden hebben nog wel vragen over de afspraken die NS wil maken over de inflatie. "Maar voor dit moment hopen we erop dat we eruit kunnen komen. Hoe eerder hoe beter, ook voor al die reizigers die onzekerheid zitten", zegt Piqué van CNV.