Doorbraak in zaak van in 2006 gevonden dode baby: vermoedelijke moeder aangehouden

De politie heeft de vermoedelijke moeder van de dode baby uit Doetinchem aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood en het achterlaten van zijn lichaam. Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 gevonden in een vijver.

Omroep Gelderland schrijft dat het DNA-onderzoek nog loopt, maar dat er binnen enkele dagen meer zekerheid is of de gearresteerde vrouw de moeder van het jongetje is.

Sem Vijverberg

Het kindje werd door spelende kinderen gevonden in een vijver. Het lichaam was vastgevroren in het ijs. De baby bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. De kinderen die de baby vonden, gaven hem de naam Sem Vijverberg.

Ondanks een groot onderzoek werd er nooit iemand aangehouden. Het dna-materiaal van de baby leverde geen match op in de databank van de politie.

De politie begon een cold case-onderzoek, waarbij vorig jaar voetbalclub De Graafschap werd ingezet om aandacht te krijgen voor de zaak. Daarnaast werd geflyerd in de buurt waar het kindje werd gevonden en kwam de zaak in Opsporing Verzocht. Die aandacht leverde zo'n tachtig tips op.

Tip leidt tot aanhouding

Eén van die tips leidde tot de aanhouding van de vrouw. De politie vermoedt dat ze de moeder van het kindje is. De vrouw woonde in 2006 in Doetinchem. Meer informatie wil de politie nu nog niet geven.