Hassan leert van nederlagen: 'Ik haatte verliezen, maar het motiveert me nu wel'

Voorlopig voltrekt het jaar 2022 zich vrij anoniem voor Sifan Hassan. De tweevoudig olympisch kampioene van Tokio bleef lang weg van de atletiekbaan en toen ze haar rentree uiteindelijk maakte bij de WK in Eugene, bleek winnen ineens een stuk moeilijker dan in het verleden. "Ik vind het goed om te verliezen. Dat motiveert me om harder te trainen." Hassan loopt vanavond in Zürich bij de finale van de Diamond League de 5.000 meter. Die afstand, waarop ze vorig jaar in Tokio een van haar twee gouden olympische medailles veroverde. De andere gouden plak noteerde ze op de 10.000 meter. Bij de WK in Eugene in juli gokte Hassan, woonachtig en trainend in Amerika, na een lange rustperiode opnieuw op haar gouden afstanden van Tokio, maar haar inactiviteit brak de superatlete op. Ze finishte op de 10.000 meter als vierde en op de 5.000 meter als zesde. Tegenvallend dus. Focus kwijt Haar mindere optreden op de WK was terug te voeren op de trainingsarbeid in de voorafgaande maanden. Of beter gezegd: het gebrek aan trainingsarbeid. Hassan was na haar imposante en succesvolle olympische optreden de focus even kwijt. De geboren Ethiopische had tijd nodig om alle indrukken te verwerken, nieuwe doelen te bepalen en de focus weer op atletiek te krijgen. Het altijd maar willen winnen, was uit haar hoofd verdwenen.

Sifan Hassan tijdens een trainingsstage in Namibië - Tim Rowberry

Na de WK volgde wel winst op de 3.000 meter bij de Diamond League-meeting in het Poolse Chorzow, een zege die werd gevolgd door een misstap en de vierde plaats bij de 3.000 meter tijdens de Diamond League-wedstrijd in Lausanne. Voor iemand die doorgaans doodziek van een nederlaag was, bleef ze opvallend vrolijk. Geen excuses "Als ik vroeger verloor dan wilde ik weg, met niemand meer spreken", zegt ze over haar mindset. "Ik houd niet van verliezen, maar ik ga wel harder werken. Je kunt wel met allerlei excuses komen, maar dat werkt niet motiverend." Hassan had voor Lausanne vijf dagen niet kunnen trainen. Ze was met een voet in glas terechtgekomen. "Ik had kunnen zeggen: ik heb geen zin, omdat ik vijf dagen niet heb kunnen trainen. De voet deed nog zeer, maar ik wilde lopen."

Sifan Hassan - AFP