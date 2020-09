De Jonge: voorrang maar even nodig, begin oktober meer capaciteit

In een brief aan de Tweede Kamer over de details van het voorrangsbeleid zegt de minister dat gekozen is voor de volgende groepen:

Minister De Jonge van Volksgezondheid denkt dat onderwijspersoneel en zorgmedewerkers ongeveer twee weken voorrang kunnen krijgen bij het afnemen van een coronatest. Eind volgende week kan de voorrangsregel ingaan en die is nadrukkelijk van korte duur. "Ik hoop echt dat begin oktober iedereen weer getest kan worden", zegt de minister. "Deze uitzonderingsregel is echt voor een kleine groep."

Het ministerie van Volksgezondheid is druk bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met laboratoria om de testcapaciteit te vergroten. De Jonge hoopt de capaciteit eind september te hebben verhoogd van bijna 37.000 testen per dag naar 50.000 testen per dag.

Verder gaat hij kijken of het mogelijk is om tijdelijk een bepaalde groep niet te laten testen. De Jonge wil niet zeggen aan welke groepen hij denkt en vraagt daarvoor advies aan het Outbreak Management Team (OMT).

Ook wordt gekeken of de corona-teststraat op Schiphol voor terugkerende reizigers nog wel nodig is.

CoronaMelder

Vanwege de capaciteitsproblemen past De Jonge ook de richtlijnen rond de app CoronaMelder aan. Nu is het zo dat iemand die een melding krijgt dat hij of zij in contact is geweest met een besmet persoon wordt aangeraden om zich te laten testen. Dat advies vervalt. Alleen mensen die daadwerkelijk klachten hebben, moeten zich laten testen, zo luidt het nieuwe advies.

De CoronaMelder bevindt zich nog steeds in de proeffase en wordt getest in vijf regio's.