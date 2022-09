Vuelta voor vrouwen gaat van start: voltooit Van Vleuten haar trilogie?

Na de Giro d'Italia en de Tour de France begint vandaag de derde grote wielerronde van het seizoen bij de vrouwen: de Ronde van Spanje. Kan Annemiek van Vleuten haar unieke trilogie voltooien door na de roze (Giro) en de gele (Tour) ook de rode leiderstrui te veroveren? Alle etappes zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Dus alle reden om eens te bekijken wat we kunnen verwachten van de Vuelta voor vrouwen. De Vuelta voor vrouwen, bestaat die al lang? In 2015 werd er voor het eerst een soort Vuelta voor vrouwen georganiseerd, maar dat was geen ronde te noemen. Het was een eendagswedstrijd op de laatste dag van de Vuelta bij de mannen, onder de naam Madrid Challenge. De Amerikaanse Shelley Olds won het criterium in de Spaanse hoofdstad. In de loop der jaren werd de koers steeds ietsje langer. In 2018 duurde hij voor het eerst twee dagen en was Ellen van Dijk de winnares. Vorig jaar telde de inmiddels tot Ceratizit Challenge omgedoopte race vier etappes en ging de zege naar Annemiek van Vleuten.

Een samenvatting van de slotrit van de Vuelta voor vrouwen, de vierdaagse etappekoers Vuelta Challenge. - NOS

Dit jaar krijgen de vrouwen voor het eerst vijf etappes voor de kiezen. Mogen we de Vuelta voor vrouwen nu dan wel een grote ronde noemen? Volgens Van Vleuten niet: "Op dit moment zie ik dat niet zo. Je kunt deze race niet vergelijken met de Giro of de Tour. Hopelijk volgend jaar wel. Het is aan de Vuelta om dit evenement groter en iets serieuzer te maken, met langere etappes." Wat krijgen de rensters voor hun kiezen? Vijf etappes, met voor ieder wat wils, behalve een individuele tijdrit. De Vuelta begint vanmiddag om 17.50 uur - als de mannen net binnen zijn - met een ploegentijdrit in het Baskische Marina de Cudeyo.

In de tweede etappe staat meteen een zware bergrit van 105 kilometer op het programma met vijf gecategoriseerde beklimmingen. De derde rit voert ook door de bergen, maar is iets korter en minder zwaar. Zaterdag is het de beurt aan de sprinters, hoewel de finish op een bergje van de vierde categorie ligt. De Vuelta eindigt zondag met een criterium in Madrid met ongetwijfeld een massasprint als slotstuk. De eerste vier etappes eindigen allemaal rond half acht 's avonds, als de mannen net twee uur klaar zijn. De slotrit wordt juist verreden voor de laatste etappe van de Vuelta voor mannen, op hetzelfde circuit. Wie is de grootste favoriet? De naam van Van Vleuten was al gevallen, en dan weten we wel hoe laat het is. De winnares van de Giro en de Tour van dit jaar en de Vuelta van vorig jaar is de huizenhoge favoriet. Ook nog deze Vuelta winnen zou uniek zijn, hoewel ze het belang ervan zelf wat bagatelliseert. De afgelopen weken was Van Vleuten op hoogtestage in het Italiaanse Livigno. "Het belangrijkste doel daarvan was om me voor te bereiden op het WK", aldus Van Vleuten. Maar ze staat natuurlijk niet voor niets aan de start in Spanje.

🗣️ Some words from 2021 champion @AvVleuten ahead of Wednesday's start of the @ChallengeVuelta, with a 19km TTT in Marina de Cudeyo, Cantabria ⬇️



Looking forward to this week! 💪 #MiekItHappen #RodamosJuntos pic.twitter.com/JfyEDr3b2q — Movistar Team (@Movistar_Team) September 6, 2022

"Ik kijk heel erg uit naar de ploegentijdrit. Daarna kan ik ook meer zeggen over hoe goed mijn benen zijn", zegt Van Vleuten. "En dat geldt ook voor de tweede etappe, de zwaarste rit van deze Vuelta. Als ik voor het algemeen klassement wil gaan, moet ik in die etappe toeslaan." Wie zijn de andere favorieten? Demi Vollering werd tweede in de Tour de France, won dit jaar alle etappes en het eindklassement van de Ronde van Baskenland en is dus ook zeker iemand om op te letten. De Vuelta wordt haar eerste koers sinds de Ronde van Scandinavië, waar ze vorige maand uitviel met een hersenschudding. "Ik heb het gevoel dat de benen weer goed aanvoelen in de training, maar het is uiteraard nog even afwachten hoe zich dat in de wedstrijd gaat vertalen", hield de SD Worx-renster wel een slag om de arm.

Demi Vollering veroverde in de Tour de France dit jaar de bolletjestrui - AFP

Ook de nummer drie van de Tour, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, is een van de kanshebbers voor de eindzege, net als de Amerikaanse Kristen Faulkner, de Franse Juliette Labous en de goedlachse Cecilie Uttrup Ludwig uit Denemarken. En ook Italië heeft met Elisa Longo Borghini en Silvia Persico enkele ijzers in het vuur. Welke Nederlandse rensters doen mee? Naast Van Vleuten en Vollering is er nog een flink contingent Nederlanders van de partij. Zoals Marianne Vos, die ongetwijfeld aast op minstens een ritzege, en Shirin van Anrooij, winnares van de witte trui van het jongerenklassement van de Tour van dit jaar. En dan hebben we ook nog Lucinda Brand, Pauliena Rooijakkers, Floortje Mackaij, Maaike Boogaard, Anouska Koster, Carlijn Achtereekte, Amber Kraak, Aafke Soet, Karlijn Swinkels, Thalita de Jong, Nina Buijsman, Evy Kuijpers, Marit Raaijmakers en Maaike Coljé. Genoeg Nederlandse rensters om te volgen dus.