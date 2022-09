Boeren teleurgesteld, milieuorganisaties blij met 'emissieuitspraak'

Organisaties reageren wisselend op de uitspraak van de Raad van State over de emissiearme stallen in de melkveesector. Milieuorganisaties zijn blij, boerenorganisaties reageren teleurgesteld. De hoogste bestuursrechter haalde vanochtend een streep door natuurvergunningen van drie veehouders met een emissiearme stal.

LTO Nederland zegt dat de boeren door de uitspraak "verder in onzekerheid" raken. De land- en tuinbouworganisatie spreekt van een teleurstellende uitspraak. Wel ziet LTO als lichtpuntje dat de Raad van State "de rol van innovatie bij de verduurzaming terecht niet ter discussie" stelt.

Johan Vollenbroek, de voorzitter van milieuorganisatie MOB, gelooft niet in de emissiearme stal, waarin urine en mest moeten worden gescheiden om de ontwikkeling van ammoniak te voorkomen. Hij heeft het over "tovervloeren" en ziet in de uitspraak van de Raad van State zijn gelijk bevestigd. De innovaties waarmee de veehouderij het stikstofprobleem wil oplossen, werken volgens hem niet. "Minder vee helpt wel", schrijft Vollenbroek in een eerste reactie op Twitter.