Andere werkwijze forensisch instituut door sterke toename aantal explosies

Door de sterke toename van het aantal aanslagen met explosieven heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de werkwijze aangepast. In augustus waren er 14 aanslagen met explosieven, bijna vijf keer zoveel als normaal in een maand. De verwachting is dat het aantal onderzoeksaanvragen bij het NFI de komende tijd hoog zal blijven.

Vanwege de grote toename van zulke incidenten focussen de onderzoekers van het NFI zich nu op de tests die de politie kunnen helpen bij het opsporen van verdachten. De resultaten daarvan worden snel aan de politie gegeven.

Pas wanneer de aanslag leidt tot een rechtszaak komt het NFI met een volledig afgerond deskundigenrapport, op basis van alle gangbare onderzoeken.

Meer deskundigen nodig

Met deze aanpassing kan het NFI de vele explosies in deze periode nog goed opvangen, laat het instituut weten. Het investeert sinds vorig jaar nog meer in het opleiden van explosievendeskundigen en laboratoriummedewerkers, omdat er ook in de afgelopen jaren al sprake was van een toename van het aantal explosies.

Mocht het aantal explosies de komende tijd verder toenemen, dan kunnen sommige taken van het instituut worden uitbesteed.